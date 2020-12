Szczepionka na COVID. Szef KPRM o najwyższych standardach

Michał Dworczyk zabrał głos ws. logistyki związanej ze szczepionką na COVID firmy Pfizer. Polityk tłumaczy, że to po stronie koncernu stoi odpowiedzialność za transport. Następnie szczepionki trafią do magazynów Agencji Rezerw Materiałowych. Potem będą przewożone do szpitali i punktów szczepień. Szef Kancelarii Premiera zapewnił, że cały proces dostarczenia szczepionki na COVID będzie kontrolowany. Dworczyk nie ma wątpliwości, że zostaną dotrzymane najwyższe standardy. Polityk wyjaśnia, że po zatwierdzeniu szczepionki na COVID przez Europejską Agencję Leków (EMA), w Polsce nie będą potrzebne dodatkowe zezwolenia. Szef KPRM dodał, że potrzebne będą jedynie procedury i działania formalno-prawne, ale wszystko zostanie zatwierdzone przed 27 grudnia.

Rozwiń