Szczepionka na COVID. Szef Kancelarii Premiera o terminach szczepień "1" grupy

Michał Dworczyk poinformował, że do Polski dotarło ponad milion szczepionek. Do końca tygodnia zaszczepionych ma zostać ok. ćwierć miliona Polaków. Szef KPRM podał również terminy związane ze szczepieniami w "1" grupie.

W poniedziałek na konferencji prasowej minister Michał Dworczyk podał nowe informacje o Narodowym Programie Szczepień. Jak podał szef Kancelarii Premiera, 15 stycznia zostanie uruchomiona centralna rejestracja szczepień. Wówczas na termin będą mogli się umówić seniorzy po 80 roku życia. Z kolei osoby przed 70 rokiem życia będą mogły zapisywać się na przełomie marca i kwietnia.

Szczepionka na COVID. Terminy szczepień seniorów

Między 18 a 21 stycznia będą zaszczepieni pensjonariusze DPS-ów. Chęć przyjęcia szczepionki na COVID zadeklarowało m.in. 70 proc. pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej. 22 stycznia na wizytę będą mogli się umówić seniorzy powyżej 70 roku życia, które rozpoczną się po 25 stycznia. Dowożeni będą seniorzy, którzy samodzielnie nie będą mogli stawić się na szczepienia.

Szef KPRM dziękował również Polakom za to, że zwiększyli swoje zaufanie do szczepień. Obecnie zamierza to zrobić 68 proc. osób, przy 43 proc. w listopadzie. Dworczyk zapowiedział także, że będą trzy kanały, dzięki którym będzie można zarejestrować się na szczepienia. To internet, własna przychodnia i telefon 989, gdzie będzie można uzyskać kontakt z konsultantem i zapisać się na wskazany termin w dowolnej placówce.

Koronawirus. Tak seniorzy będą mogli zapisać się na szczepienie. Michał Dworczyk zdradza szczegóły

Szczepionka na COVID. Michał Dworczyk o liczbie zaszczepionych

- Do Polski dotarło już 1,05 mln dawek szczepionki. Obecne zaszczepionych jest 220 tys. osób, a do końca tygodnia zostanie zaszczepionych kolejne 250 tys. osób - zapowiedział szef KPRM. Do szpitali węzłowych trafiło ponad 450 tys. sztuk. Zutylizowanych zostało 421 dawek.

Wystąpiły 32 przypadki NOP-ów, czyli niepożądanych odczynów poszczepiennych. - To były wszystko delikatne przypadki, nikt nie został hospitalizowany. To było zaczerwienie, podwyższona temperatura, nie było żadnych groźnych sytuacji - zapewnia Dworczyk. Do najbliższego czwartku będą mogły zgłaszać się osoby z grupy "0". Szef KPRM przewiduje, że zaszczepi się około 700 tys. medyków. Personel medyczny liczy to milion osób.

Kolejne punkty szczepień dla grupy "0"

- W sześciu największych miastach w szpitalach tymczasowych zostaną utworzone dodatkowe punkty szczepień, w których szczepione będą osoby z personelu medycznego - mówi Michał Dworczyk. Do końca marca Polska ma otrzymać 6 mln dawek szczepionki na COVID, co pozwoli zaszczepić 3 mln Polaków. Szef Kancelarii Premiera tłumaczył na poniedziałkowej konferencji, że to brak szczepionek odpowiada za tak wolne tempo szczepień.