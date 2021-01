Szczepienia na COVID-19. Nieoficjalnie: 100 tys. zł za działania niepożądane

Do informacji na temat ustawy powołującej do życia Fundusz Kompensacyjny dotarł "Dziennik Gazeta Prawna". Z jej ustaleń wynika, że jeszcze w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia przedstawi projekt przewidujący szybką ścieżkę rekompensat za ewentualne niepożądane działania szczepionki na COVID-19.

Szczepionka na COVID-19. Kto otrzyma pieniądze?

Z ustaleń dziennika wynika, że rekompensatę mają otrzymywać osoby, u których wystąpią niepożądane działania po otrzymaniu szczepionki na covid-19 . Żeby otrzymać rekompensatę, zaszczepiony będzie musiał wykazać, że to na skutek szczepienia doszło do uszczerbku na zdrowiu. Z czasem program ma być rozszerzony również o inne szczepienia.

Warto pokreślić, że dotychczas u zaszczepionych w Polsce osób, jeśli dochodziło do powikłań, to miały one lekki charakter. Michał Dworczyk informował, że u pacjentów występowały m.in. zaczerwienienia, ból w miejscu wkłucia i lekko podwyższona temperatura.