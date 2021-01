Szczepionka na COVID. Wiadomo, ile osób się zaszczepiło. Niektóre dawki zutylizowano

Szczepionkę na COVID podano już 188 tys. 956 osobom. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, do Polski dostarczono do tej pory 697 320 dawek szczepionki. W punktach szczepień znalazło się 204 375 dawek.

Do czwartku zaszczepiono przeciw COVID-19 blisko 178 tys. osób. Oznacza to, że w ciągu ostatniej doby wykonano 11 093 szczepień. W przyszłym tygodniu do Polski ma dotrzeć szczepionka firmy Moderna.