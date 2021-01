Szczepionka na COVID przerosła rząd? Siemoniak: to porażka

Szczepionka na COVID od tygodnia jest stosowana w Polsce. Od poniedziałku rząd będzie informował o liczbie osób, które zostały zaszczepione. Działania rządu ocenił w programie WP "Tłit" Tomasz Siemoniak z PO. - To dobra taktyka. Postulaty o to pojawiały się od samego początku, to element przejrzystej polityki - podkreślił poseł. Siemoniak zaznaczył jednak, że 50 tys. zaszczepionych osób przy 300 tys. dawek, które zostały już dostarczone do Polski, to "porażka rządu". - Każdy dzień to są nowe przypadki, to są zgony. Skoro grupę "zero" mamy w dużej części pod ręką - to są szpital, służba zdrowia, tu nigdy nie ma świąt - wydaje mi się, że trzeba zrobić wszystko, by te liczby były jak najwyższe każdego dnia - mówił Tomasz Siemoniak. - Szczepionka na COVID to sprawa tak fundamentalna, że nie ma ważniejszego zadania dla rządu, niż szczepienia grupy "zero", a później seniorów. Nie widzę tej determinacji - dodał polityk PO.

