Szczepionka na COVID. Prof. Andrzej Horban: O losie rektora WUM zdecyduje rada uczelni

Po tym, jak na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym doszło do zaszczepienia poza kolejnością 18 znanych osób, na rektora uczelni profesora Zbigniewa Gacionga spadła fala krytyki. Pojawiły się również spekulacje, że w związku ze sprawą Gaciong powinien stracić stanowisko. Komentarza w tej sprawie udzielił nam doradca premiera prof. Andrzej Horban. Jego zdaniem jest o wiele za wcześnie, by mówić o odwołaniu rektora WUM. Horban podkreślił, że wierzy tłumaczeniom Gacionga, który mówił, że szczepienia znanych osób miały być elementem akcji promującej szczepienia. Zaznaczył jednak, że ostatecznej oceny tej sytuacji dokona rada uczelni i powołana do wyjaśnienia całej sprawy specjalna komisja. Doradca premiera apelował, by z wszelkimi ocenami i wyrokami w tej sprawie poczekać do zakończenia prac tejże komisji.

