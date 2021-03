Szczepionka na COVID produkowana w Polsce? Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiada

- W maju ruszy montaż linii do rozlewu szczepionek w Polfie Tarchomin. Jesienią firma będzie gotowa, żeby przystąpić do rozlewania szczepionek - zapowiedział w poniedziałek w PR 3 Polskiego Radia wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. O wypowiedź pytany był we wtorek w programie "Tłit" rzecznik rządu Piotr Müller. - Mogę powiedzieć tyle, że w najbliższych dniach będą dobre decyzje w tym obszarze - oznajmił. Pytany wprost, czy Polfa będzie zaangażowana w produkcję, odparł: "Nie mówię tutaj o kwestii Polfy Tarchomin, mówię generalnie o kwestii produkcji, czy dystrybucji szczepionek. Na razie nie chcę mówić o szczegółach, w najbliższym czasie będą takie informacje".

