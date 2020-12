Szczepionka na COVID. Powstanie fundusz na wypadek powikłań poszczepiennych

Szczepionka na COVID jest już w Polsce. W ostatnich tygodniach w mediach pojawiały się informacje, że rząd planuje stworzyć specjalny fundusz, z którego będą wypłacane odszkodowania w przypadku negatywnych skutków zaszczepienia. Doniesienia potwierdził w programie WP "Tłit" Michał Dworczyk. - Tak, powstanie taki fundusz kompensacyjny. Przyjęliśmy tę uwagę w czasie konsultacji narodowego programu szczepień i pracę nad założeniami dla takiego funduszy trwają, odbyły się też konsultacje ze środowiskami lekarskimi - powiedział szef KPRM. Dodał, że projekt dotyczący funduszu zostanie przedstawiony "tuż po nowym roku". Dworczyk pochwalił również marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego i senatora PiS Stanisława Karczewskiego, którzy ogłosili w poniedziałek, że wspólnie zaszczepią się przeciw koronawirusowi. - To jest bardzo dobry ruch, profrekwencyjny i promujący szczepienia. Dają przykład innym politykom, którzy należą do grupy zero, żeby publicznie się szczepić - oznajmił.

