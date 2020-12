Szczepionka na COVID. Pielęgniarz zakaził się po zaszczepieniu

Szczepionka na COVID. Zakażenie możliwe po przyjęciu preparatu? Ekspert uspokaja

Do sprawy pielęgniarza z Kalifornii odniósł się specjalista od chorób zakaźnych z Family Health Centers dr Christian Ramers. Jego zdaniem zakażenie się koronawirusem po przyjęciu pierwszej dawki szczepionki wciąż jest możliwe, mimo że prawdopodobieństwo jest o wiele mniejsze.

- To nie jest zaskakujące. Jeśli przeanalizujemy liczby, to jest dokładnie to, czego spodziewaliśmy się w przypadku osoby narażonej na zakażenie - stwierdził Ramers, dodając, że prawdopodobne jest również, iż pielęgniarz zachorował jeszcze przed zaszczepieniem.