Szczepionka na COVID. Padł kolejny rekord w Polsce

"Narodowy Program Szczepień" przyspiesza. "Przekroczyliśmy właśnie 2 miliony zaszczepionych obiema dawkami" - przekazał w poniedziałkowy wieczór szef KPRM oraz pełnomocnik ds. programu szczepień Michał Dworczyk. Jednocześnie rząd pracuje nad otwartą rejestracją na szczepienia.

"Przekroczyliśmy właśnie 2 miliony zaszczepionych obiema dawkami. Zachęcamy do zapisów na konkretne terminy poprzez dostępne kanały te osoby, dla których prowadzona jest obecnie rejestracja" - napisał na Twitterze szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Polityk w nadchodzących godzinach ma ujawnić zaktualizowany harmonogram Narodowego Programu Szczepień.

Nieco więcej szczegółów w rozmowie z Telewizją Republika ujawnił prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. - Pracujemy też nad tym, aby otwarta rejestracja była jak najszybciej, ale to się nie będzie działo w ten sposób, że wszystkie roczniki będą dopuszczone naraz. Będziemy chcieli wyetapować te zapisy, bo to się dobrze sprawdziło. Będziemy uruchamiać kolejny rocznik co kilka dni, żeby nie tworzyły się korki w zapisach i niepotrzebna rywalizacja - tłumaczył Michał Kuczmierowski.

Według prezesa RARS jest duża szansa, że do końca wakacji uda się wyszczepić wszystkich chętnych. - Prawdopodobnie od maja będziemy chcieli rozpocząć szczepienia w zakładach pracy, tak, żeby to pracodawca wszystko zorganizował, my dostarczymy szczepionki i cały ten proces będzie organizowany na miejscu - mówił Kurczmierowski.

"Dobrym prognostykiem" mają być także ostatnie dostawy szczepionek przeciwko COVID-19. - Pfizer już od kilku tygodni dostarcza regularne przewidywalne dostawy, dwie ostatnie to 507 tys. szczepionek, firma AstraZeneca w tym tygodniu ma dostarczyć jeszcze 660 tys., co jest wypełnieniem zobowiązań dostawców na pierwszy kwartał - stwierdził Michał Kurczmierowski.

Optymistycznie do Narodowego Programu Szczepień podchodzi premier. - Do końca kwietnia 1. dawką zaszczepionych może być kolejnych 7 mln osób. To zdaniem epidemiologów spowoduje, że epidemia będzie wygasać. Rosnąca liczba szczepionek jest najlepszym remedium na zwalczenie epidemii i powrót do normalnego życia - mówił podczas jednej z konferencji prasowych Mateusz Morawiecki.