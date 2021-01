Szczepionka na COVID. Opozycja oskarża rząd. Adam Niedzielski odpiera zarzuty

PiS nie kupił 15 mln szczepionek, mimo że mógł. W przypadku Pfizera prawdopodobnie jako jedyny kraj w Europie nie skorzystaliśmy z takiej możliwości - stwierdził Cezary Tomczyk z KO. Co na to minister zdrowia Adam Niedzielski? - Przepraszam, ale ja już nie mam cierpliwości odpowiadać na te narracje polityczne - odpowiedział w programie "Tłit". Po czym wyjaśnił: "Mamy zakontraktowane w tej chwili 85 mln dawek, korzystając również z dodatkowych zakupów od Pfizera, od którego wzięliśmy dodatkowo 25 mln, a mogliśmy wziąć 33 mln dawek. Na ten moment mamy zabezpieczenie dla 50 mln osób, podczas gdy populacja dorosłych w Polsce wynosi 30 mln. Wszyscy specjaliści mówią, że jeśli spośród tych 30 mln zaszczepimy 60-70 proc., to uzyskamy odporność populacyjną".

