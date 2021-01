Szczepionka na COVID. Mateusz Morawiecki o sytuacji na WUM. "Jestem bardzo zirytowany"

Premier wziął udział w sesji pytań i odpowiedzi. Podczas czatu poruszono przede wszystkim temat szczepień. Mateusz Morawiecki zapowiedział m.in., że jeśli szczepionkę na COVID przyjmie 50 proc. społeczeństwa, to zniesione zostaną obostrzenia. Odniósł się również do szczepień celebrytów.

Mateusz Morawiecki w ramach sesji Q&A odpowiadał na pytania internautów. Głównym tematem była szczepionka na COVID. Premier zapewnił m.in., że jeśli do końca wiosny zostanie zaszczepiona wystarczająca liczba osób, wówczas jest szansa na "normalne" wakacje. Odniósł się do zamieszczania ze szczepionkami na WUM. Szef rządu podkreślił, że "jest bardzo zirytowany". Twierdzi, że takie zachowanie jest naganne i niedopuszczalne. Wyraził nadzieję, że w przyszłości nie dojdzie do takich sytuacji.

Szczepionka na COVID będzie dobrowolna? Mateusz Morawiecki uspokaja

Polityk zaprzeczył teoriom koronasceptyków, reagując na głosy, że wirus powstał w laboratorium. Podziękował także Polakom za stosowanie się do obostrzeń w czasie świąteczno-noworocznym. Morawiecki nawiązując do dobrowolności szczepień zapewnił, że nie będzie wprowadzany obowiązek przyjmowania szczepionki na COVID. Zachęcił jednak do szczepień podkreślając, że to umożliwi szybszy powrót do normalności.

Premier dodał, że według jego doradców, zaszczepienie 50 proc. społeczeństwa umożliwi odejście od obostrzeń. Szef rządu nie chciał obiecać, kiedy dzieci mogą wrócić do szkół. Zaznaczył, że zależy mu przede wszystkim na powrocie dzieci z klas I - III. Polityk tłumaczył, że Polska robi wszystko, co może, aby uchronić się przed trzecią falą koronawirusa, stąd zwłoka w tej sprawie.

Koronawirus w Polsce. Premier o etapach zniesienia restrykcji

Morawiecki odniósł się również do niskiej liczby przypadków koronawirusa. Podkreślił, że wynika to z mniejszej liczby testów. Premier zachęcił do badań na obecność COVID-19. Zwrócił uwagę, że w Wielkiej Brytanii notuje się ponad 50 tys. zakażeń. Szef rządu przyznał, że jego celem jest obrona miejsc pracy w całym kraju. Nawiązując do etapów zniesienia restrykcji apelował, aby "Polak był mądry przed szkodą".

Koronawirus. Ostra krytyka Morawieckiego. "Jest przegranym epidemii"