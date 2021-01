Szczepionka na COVID. Leszek Miller o wcześniejszym szczepieniu. "To należy nagrodzić"

Leszek Miller przyjął szczepionkę poza kolejnością. Tłumaczy dlaczego

Polityk tłumaczy, że od wielu lat leczy się w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i dzięki temu mógł skorzystać z dodatkowych dawek. Wykonał telefon do placówki i otrzymał zgodę. Według informacji Millera do tej pory zmarnowało się ok. 8 tys. dawek szczepionki na COVID. - Jeśli to wszystko spopularyzowało ideę szczepień, to było warto - podsumowuje sprawę były premier.