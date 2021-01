Szczepionka na COVID. Leszek Miller: awantura powinna być o coś innego

Leszek Miller odniósł się do przyjęcia szczepionki na COVID poza grupą "0". Zwraca uwagę, że WUM miał rozpocząć szczepienia 4 stycznia. Dawki szczepionek otrzymał jednak wcześniej, bo 29 grudnia. - Gdyby wtedy kierownictwo placówki odmówiło przyjęcia dodatkowych szczepionek i powiedziało ARM, że niech sobie sama radzi, to dziś nie mieliby kłopotów - stwierdził na antenie Radia Zet były premier.

Szczepienia poza kolejką. Były premier: zaszczepiono tylko 50 tys. osób

Europoseł zaznacza, że Warszawski Uniwersytet Medyczny mógł lepiej poinformować pracowników o możliwości szczepienia, co pozwoliłoby uniknąć pretensji. Miller zwraca uwagę, że do Polski najpierw przyjechało 300 tys. sztuk szczepionki na COVID, a potem kolejne 360 tys. - Awantura nie jest o to, że nie zaszczepiono 250 tys. ludzi, dla których są szczepionki, tylko o to, że zaszczepiono dodatkowo 18 osób - podkreśla.