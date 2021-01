Szczepionka na COVID. Komisja Europejska chce większych dostaw

Rzecznik KE Stefan De Keersmaecker poinformował, że unijni urzędnicy sprawdzają, czy jest możliwość, aby koncerny Pfizer i BioNTech zwiększyły liczbę dawek ich szczepionki. Jak przypomina PAP, do tej pory Komisja, w imieniu UE i państw członkowskich, zamówiła 300 mln dawek preparatu Comirnaty.

Dystrybucja pierwszych 200 mln dawek szczepionki Comirnaty ma zostać zakończona w Unii Europejskiej do września 2021 r.

KE nie kupuje szczepionek, jednak w imieniu Unii Europejskiej wraz z państwami członkowskimi prowadzi rozmowy z firmami farmaceutycznymi w sprawie zamówień. Za zakupy odpowiadają same państwa członkowskie - wyjaśnia PAP.

Komisja negocjuje kontrakty z firmami farmaceutycznymi, aby uniemożliwić silniejszym krajom negocjowanie zamówień samodzielnie na lepszych warunkach, co może skutkować brakiem dostaw do innych państw.

Szczepionka na COVID. Nowa dostawa w Polsce

Następna partia szczepionki przeciw koronawirusowi dotarła do Polski. W poniedziałek rano na lotnisku Chopina wylądował samolot z nową dostawą. To 360 tys. dawek.

Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował, że do godz. 18 w niedzielę zaszczepionych zostało 50 391 osób. Kolejna dostawa preparatu Pfizera (również 360 tys. dawek) spodziewana jest w przyszły poniedziałek.

Michał Dworczyk w rozmowie z Radiem ZET w poniedziałek poinformował również o deklaracji ze strony firmy Moderna, że do końca I kwartału 2021 roku może dostarczyć do Polski ok. 800 tys. dawek szczepionek przeciwko COVID-19.