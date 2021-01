Szczepionka na COVID-19. Nowa dostawa w Polsce

- W poniedziałek rano w Warszawie wylądowało 360 tys. dawek szczepionki przeciw koronawirusowi - przekazał szef KPRM Michał Dworczyk. Jak mówił w Polsat News, oznacza to, że w sumie mamy w Polsce 660 tys. dawek szczepionki.

- Dzisiaj trafi do szpitali 152 tys. dawek, które powinny być do końca tygodnia wykorzystane - powiedział Dworczyk. Zaznaczył, że wcześniej ponad 52 tys. dawek szczepionki zostało rozdystrybuowanych.

Michał Dworczyk poinformował również, że do godz. 18 w niedzielę zaszczepionych zostało 50 391 osób.

Michał Dworczyk w rozmowie z Polsatem przekazał również o deklaracji ze strony firmy Moderna, że do końca I kwartału 2021 roku może dostarczyć do Polski ok. 800 tys. dawek szczepionek przeciwko COVID-19.