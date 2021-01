Szczepionka poza kolejką. Nowe fakty

"Istnieje szansa, że będziemy mieli możliwość zaszczepić współpracowników. Proszę o znak, jeśli ktoś z Państwa chciałby być zaszczepiony, stworzymy listę i jeśli będzie to możliwe, to umówimy Was na szczepienia" - taką informację, jak ustalił serwis wprost.pl, wysłała do aktorów dyrektorka Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury Alicja Przerazińska.