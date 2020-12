Szczepionka na COVID. Kiedy szczepienia nauczycieli? Adam Niedzielski o szczegółach

Szczepionka na COVID. Minister zdrowia Adam Niedzielski, goszcząc w programie WP "Newsroom", zapytany został o, to kiedy rozpoczną się szczepienia nauczycieli. - Nauczyciele są grupie pierwszej. W tej chwili cały czas pracujemy nad etapem tzw. zerowym, czyli szczepieniem pracowników sektora medycznego - powiedział Niedzielski. Minister dodał jednocześnie "racjonalne" jest myślenie, iż szczepienie tej grupy zajmie około miesiąca. - Nauczyciele na pewno będą w pierwszej kolejności, jeżeli chodzi o etap pierwszy. Nie chciałbym jednak definiować konkretnego momentu (...) Będzie to zdecydowanie styczeń - podkreślił. Niedzielski przypomniał również, że podczas szczepień nie będzie różnicowania na nauczycieli klas młodszych oraz najstarszych. - Będziemy chcieli zrobić to zbiorczo - spuentował minister zdrowia.

