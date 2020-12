Szczepionka na COVID. Ile osób zapisało się na szczepienia? Szef KPRM podał liczby

Szczepionka na COVID od niedzieli jest już podawana Polakom. Jako pierwsi dostęp do niej mają osoby z grupy zero, do której zaliczają się medycy i pracownicy systemu ochrony zdrowia. Ilu z nich do tej pory wyraziło chęć zaszczepienia się? - Około 400 tys. osób się zapisało, z tej grupy liczącej nieco mniej niż milion osób - oświadczył w programie WP "Tłit" szef KPRM Michał Dworczyk. Poinformował jednocześnie, że wydłużony został termin, w którym można dokonywać zapisów. - W związku z postulatami ze środowisk medycznych, żeby wydłużyć termin zapisów, postanowiliśmy go wydłużyć do 14 stycznia (…). Argumenty były takie, że okres świąteczny jest dosyć szczególny - tłumaczył Dworczyk. Od poniedziałku 28 grudnia w kraju obowiązują również nowe obostrzenia. Polacy w sondażu IBRiS przeprowadzonym na zlecenie WP wypowiedzieli się o tym, czy zamierzają się do nich zastosować. Aż 77,2 proc. badanych zamierza przestrzegać w pełni zasad nowych ograniczeń. Co o wynikach sondażu sądzi Michał Dworczyk? - Cieszą mnie, bo one świadczą o odpowiedzialności polskiego społeczeństwa - stwierdził.

