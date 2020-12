Szczepionka na COVID. Dr Matylda Kłudkowska o błędzie podczas szczepień w Niemczech

W jednym z punktów szczepień w Niemczech, pacjentom podano nierozcieńczony koncentrat szczepionki. Wskutek błędu do ich organizmów wstrzyknięto pięciokrotną dawkę preparatu. Dr Matylda Kłudkowska w programie "Newsroom WP", stwierdziła, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, bo od dawna wiadomo było, że szczepionka trafi do krajów UE w formie koncentratu. Jej zdaniem podobne błędy będą rzadkością. Wiceprezeska Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych zwróciła jednak uwagę na fakt, że mimo podania zwielokrotnionej dawki, u żadnej z zaszczepionych koncentratem osób nie wystąpiły poważne skutki uboczne. Jej zdaniem jest jest to silny argument za tym, że szczepionka przeciwko koronawirusowi jest bezpieczna i nie należy obawiać się jej przyjmowania.

