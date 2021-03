Szczepionka na COVID. Adam Niedzielski podał nowe liczby

Narodowy Program Szczepień rozpoczął się 27 grudnia - pierwszą osobą w Polsce, która przyjęła szczepionkę, była szefowa pielęgniarek z CSK MSWiA w Warszawie Alicja Jakubowska . Najpierw szczepiony był personel medyczny i niemedyczny placówek leczniczych, rodzice wcześniaków, a od 25 stycznia dołączyły do nich osoby powyżej 70 lat.

To właśnie tej ostatniej grupy dotyczy wieczorny wpis ministra zdrowia. "Już 1,5 mln osób w wieku powyżej 70 lat zostało zaszczepionych co najmniej 1 dawką" - przekazał Adam Niedzielski. Do wpisu dodał tabelkę ilustrującą liczbę szczepień według grup wiekowych.