Nowe obostrzenia na Wielkanoc? Minister Adam Niedzielski ucina spekulacje

- Nasza decyzja ws. kontynuowania szczepień preparatem AstraZeneca była trafiona. Po raz kolejny okazało się, że jeżeli podejmujemy decyzje nie pod wpływem emocji, tylko opierając się na faktach, to są one słuszne - stwierdził w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News minister zdrowia Adam Niedzielski, komentując czwartkową decyzję Europejskiej Agencji Leków . - Domyślaliśmy się, że taka będzie decyzja, bo w żadnym z krajów, które podejmowały decyzję o zawieszeniu, nie było potwierdzonej zależności między szczepieniem a występowaniem zatoru” - dodał.

Przyznał, że gdyby miał możliwość zaszczepienia się AstąZenecą, to by to zrobił bez chwili wahania. Dodał, że jest gotów publicznie zaszczepić się tą szczepionką.