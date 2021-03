Koronawirus. Nieoficjalnie: rząd rozważa dodatkowe obostrzenia

We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 27 278 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem , łącznie zmarło 356 osób chorujących na COVID-19. Portal onet.pl informuje nieoficjalnie, że jeśli dynamika zachorowań na COVID-19 w Polsce będzie przybierać na sile, a liczba dziennych zakażeń przekroczy ponad 30 tys. osób, to rząd jeszcze bardziej może zaostrzyć restrykcje i zamknąć niemalże wszystkie sklepy i usługi. Na taki krok Mateusza Morawieckiego ma namawiać Rada Medyczna.

- Jedyne, czego jesteśmy pewni, to tego, że w Wielkanoc będą święta i to raczej spędzone w gronie najbliższej rodziny. To czy będzie trzeba wprowadzać kolejne obostrzenia, to czy będą kolejne restrykcje, to będzie zależało od tego, jaki rozwój wypadków przyniesie nam epidemia w najbliższych dniach - mówił Wojciech Andrusiewicz. Decyzja w sprawie nowych obostrzeń zapadnie w przyszłym tygodniu. Rzecznik nie wykluczył jednocześnie, że mogą zostać one zaostrzone, patrząc na ostatnie raporty.