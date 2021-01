Szczepionka na COVID-19. We wtorek do Polski dotrze pierwsza dostawa Moderny

We wtorek w Polsce pojawią się pierwsze szczepionki na COVID-19 firmy Moderna - dokładnie 29 tys. dawek. Najprawdopodobniej w czwartek będą one przekazywane do wybranych szpitali węzłowych.

Szczepionka na COVID-19 firmy Moderna we wtorek dotrze do Polski

We wtorek wieczorem do Polski ma dotrzeć pierwsza partia szczepionek przeciw COVID-19, którą wyprodukowała firma Moderna. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych, Michał Kuczmierowski, przekazał, że dystrybucja rozpocznie się najprawdopodobniej w czwartek. Wszystko zależy od procedury "zwolnienia serii" oraz zamówień z placówek, które szczepienia planują w weekend.

Kuczmierowski dodał, że na tym etapie decyzje o tym, czy do danego szpitala trafi preparat Moderny, czy Pfizera, podejmowane są centralnie. Szczepionki na COVID-19 firmy Moderna do Polski mają być dostarczane co dwa tygodnie. Jest to rzadziej niż w przypadku szczepionek Pfizera. Te drugie do naszego kraju trafiają raz w tygodniu.

"Gdy szczepionki Moderny trafią do ARM, to 50 proc. z nich będziemy chcieli zabezpieczyć na zaszczepienie kolejną dawką. Przy czym należy pamiętać, że to zaszczepienie w przypadku preparatu Moderny powinno być zrealizowane po czterech tygodniach" - przekazał prezes ARM.

Jak zapowiadał wcześniej rząd, do Polski do końca marca ma dotrzeć 840 tys. dawek szczepionek Moderny. W pierwszym miesiącu ma ich być ok. 70 tys. "Szczepionki sukcesywnie będziemy wydawać do szpitali" - powiedział Kuczmierowski.

Szczepionki na COVID-19 dopuszczone do obrotu w UE

Aktualnie Unia Europejska zatwierdziła dwie szczepionki. Europejska Agencja Leków 21 grudnia 2021 roku przekazała, że preparat firm Pfizer i BioNTech o nazwie Comirnaty jest dopuszczony do obrotu. Taka też decyzja zapadła w przypadku szczepionki firmy Moderna - było to 6 stycznia 2021 roku.

Szczepionki na COVID-19 tych firm podawane są w dwóch dawkach. W przypadku Comirnaty odstęp między nimi powinien wynosić co najmniej 21 dni, przy preparacie Moderny - 28 dni. Pierwszym preparatem można zaszczepić osoby powyżej 16 lat. Jeśli chodzi o firmę Moderna - 18 lat.

W styczniu EMA ma wydać także opinię ws. dopuszczenia do obrotu szczepionki na COVID-19 opracowanej przez koncern AstraZeneca i Uniwersytet Oksfordzki. Aktualnie trwają także prace nad oceną substancji opracowanej przez Johnson & Johnson. Nie wiadomo jednak, kiedy zostanie podjęta ostateczna decyzja w tej sprawie.