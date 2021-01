Moderna. We wtorek pierwsza dostawa szczepionek w Polsce

W poniedziałek około godz. 6 do Polski dotrze kolejna dostawa szczepionek firmy Pfizer - jak wyjaśnił szef Agencji, która zajmuje się ich dystrybucją w kraju - Dostarczonych zostanie 360 tys. dawek. EMA, czyli Europejska Agencja Leków, wydała w środę pozytywną opinię w sprawie dopuszczenia szczepionek tej firmy do obrotu w Unii Europejskiej.

Szczepionka Moderna. Pierwsza dostawa

- Pierwsza dostawa szczepionek firmy Moderna powinna dotrzeć do nas we wtorek, prawdopodobnie około południa. Potwierdzamy jeszcze szczegóły organizacyjne z producentem. W tym tygodniu będzie to dostawa na 29 tys. dawek. Za dwa tygodnie będzie to około 40 tys. tak, aby na koniec stycznia liczba dawek wyniosła około 70 tys. - poinformował prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski.