Szczepionka na COVID-19 w Polsce. Jest lista placówek

- 26 grudnia wieczorem do Polski trafi pierwsze 10 tysięcy sztuk szczepionek. Dzień później trafią one do 73 szpitali, w tym także tego, w którym jesteśmy. Do końca stycznia będzie 0,5 mln szczepionek, co umożliwi zaszczepienie 750 tys. osób - oznajmił we wtorek podczas konferencji prasowej Michał Dworczyk.