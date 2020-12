Koronawirus. Michał Dworczyk o dostawach szczepionki. Krytykuje też LOT

Szefowa KE Ursula von der Leyen poinformowała, że Komisja Europejska wydała zgodę na dopuszczenie do obrotu w UE szczepionki na COVID firm Pfizer i BioNTech. Szczepionka będzie dostępna dla wszystkich krajów UE w tym samym czasie i na tych samych warunkach.

- Jeżeli producent dotrzyma słowa, a wszystko wskazuje na to, że tak, to 26 grudnia do jednej ze składnic materiałowych trafi 10 tys. sztuk szczepionki - powiedział w TVN24 Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.