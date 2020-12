Szczepionka na COVID. Komisja Europejska podjęła decyzję

Komisja Europejska przyznała w poniedziałek warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej szczepionki na COVID firmy Pfizer. Wcześniej zielone światło dla szczepionki dała Europejska Agencja Leków . - Dziś ważny rozdział w historii europejskiego sukcesu. Zatwierdziliśmy pierwszą szczepionkę na COVID, która jest bezpieczna i skuteczna - powiedziała Ursula von der Leyen.

Szczepionka na COVID. Ursula von der Leyen: dobry sposób na zakończenie roku

Szefowa KE zapewniła, że wkrótce pojawi się więcej szczepionek. Dodała, że obecnie zatwierdzona będzie dostępna dla wszystkich krajów UE w tym samym czasie i na takich samych warunkach. - Nadchodzące europejskie dni szczepień będą również wielkim momentem jedności. To dobry sposób na zakończenie tego trudnego roku. Wszyscy jesteśmy w tym razem - podsumowała von der Leyen.

1 grudnia Pfizer wystąpił do Europejskiej Agencji Leków o dopuszczenie ich szczepionki na terenie UE. Decyzja w tej sprawie zapadła w poniedziałek. Teraz koncern, Komisja Europejska i państwa członkowskie pracują, aby szczepionka została dostarczona do krajów Unii Europejskiej najpóźniej 26 grudnia. Wszystko po to, aby w ciągu kolejnych trzech dni rozpocząć szczepienia.