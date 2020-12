Szczepionka na COVID. Premier Mateusz Morawiecki ujawnia szczegóły

- Szczepionka jest światełkiem w tunelu, coraz bardziej pozytywnym - mówił na konferencji prasowej Mateusz Morawiecki. Premier ujawnił, że w szpitalu MSWiA przy Wołoskiej w Warszawie zostanie zaszczepiony pierwszy pacjent.

Podczas konferencji prasowej szef rządu apelował o to, aby się zaszczepić przeciwko COVID-19. - W 2021 roku musimy zwalczyć wirusa, aby normalnie gospodarczo żyć. Dlatego w szpitalu MSWiA przy Wołoskiej w Warszawie odbędzie się szczepienie pierwszej osoby w Polsce - mówił Mateusz Morawiecki.

- Mamy ambicję, żeby zaszczepił się pierwszy Polak. W szpitalu mamy więcej niż 20 chętnych, będziemy musieli rozpisać chyba konkurs - oznajmił na konferencji prasowej prof. Waldemar Wierzba. - Jesteśmy w stanie zaszczepić 1000 chętnych w sześciu miejscach na terenie szpitala, zarówno osoby, które się zgłoszą, jak i pracowników szpitala. Gorąco, tak jak premier, zachęcam do skorzystania z tego dobrodziejstwa - dodał dyrektor CSK MSWiA w Warszawie.

Według premiera Narodowy Program Szczepień to największe zadanie logistyczne logistycznym ostatnich lat. Mateusz Morawiecki ujawnił także, że liczy iż po nowym roku druga szczepionka ma zostanie dopuszczona do użytku. - Prawdopodobnie już w pierwszym tygodniu stycznia Europejska Agencja Leków zatwierdzi drugą szczepionkę: firmy Moderna. Ją tez mamy zamówioną - dodał polityk.

Szczepionka na COVID. Michał Dworczyk o planach promowania szczepień w Polsce

Podczas konferencji prasowej głos zabrał także szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. - 26 grudnia wieczorem do Polski trafi pierwsze 10 tysięcy sztuk szczepionek. Dzień później trafią one do 73 szpitali, w tym także tego w którym jesteśmy. Do końca stycznia będzie 0,5 mln szczepionek, co umożliwi zaszczepienie 750 tys. osób - oznajmił Michał Dworczyk.

Jednocześnie polityk dodał, że obecnie trwa nabór chętnych do szczepienia przeciwko COVID-19. Do tej pory zgłosiło się 300 tys. osób z "grupy zero". Dodatkowo w każdej gminie ma być zapewniony mobilny punkt szczepień.

Podczas konferencji prasowej pojawił się także świąt Bożego Narodzenia. - One mogą okazać się punktem zwrotnym. Zadbajmy o to, aby spędzić je w kameralnym gronie rodzinnym. Od naszej odpowiedzialności zależy, czy spędzimy te święta z bliskimi również w kolejnych latach - stwierdził premier. Polityk apelował o to, aby święta spędzić w "wąskim gronie najbliższej rodziny".