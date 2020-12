Szczepionka na COVID-19. Ona będzie zaszczepiona pierwsza. Znamy nazwisko Polki

Jak tłumaczył dr Zaczyński, szczepienie personelu szpitala potrwa 5 dni. - Oprócz pracowników szpitala przy ul. Wołoskiej w Warszawie szczepionki trafią do Szpitala Narodowego oraz do naszych filii przy ul. Sandomierskiej w Warszawie, oraz filii w Ciechanowie, Radomiu i Siedlcach - wyliczył lekarz.

Szymon Hołownia o słowach kard. Stanisława Dziwisza: to porażające, brak słów

Szczepionka COVID-19 w Polsce. Preparaty trafiły do wszystkich hurtowni

Przypomnijmy: pierwsza dostawa szczepionek dotarła z belgijskiego magazynu firmy Pfizer w Puurs do Polski w piątek ok. godz. 22. Transport trafił ok. godz. 6.45 do magazynu Agencji Rezerw Materiałowych w Wąwale pod Tomaszowem Mazowieckim.