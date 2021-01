Szczepionka na COVID-19. Michał Dworczyk o dostawie szczepionek: jest mniej

Szczepionka na COVID-19. Do Polski w poniedziałek dotarła kolejna partia szczepionek firmy Pfizer. - To co najmniej o połowę mniej niż wcześniej zapowiadane - poinformował Michał Dworczyk, szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień.

Szczepionka na COVID-19. Michał Dworczyk o dostawie szczepionek: jest mniej Źródło: PAP , Fot: Leszek Szymański