Szczepionka na COVID-19. Lekarz o słabym punkcie programu Ministerstwa Zdrowia

panie doktorze dzisiaj usłyszeliśmy informację że na ten moment w nowym roku będziemy w stanie szczepić 180 osób na tydzień pytanie czy jest to realny scenariusz i to I czy do kolokwia przyjmując po prostu wyjdzie no można odpowiedzieć w ten sposób że wielka improwizacja i pospolite ruszenie zawsze były polską specjalnością ale tak mówiąc serio to wyjścia to po prostu musi się udać jedynym sposobem żebyśmy przetrwali tą pandemię naprawdę przerwali jest powszechny problem szczepień jest w związku to nie tylko liczba zaszczepionych ale też czas jakim to zrobimy zdecyduje o tym jak dalej będzie przebiegała to choroba i jak wielkim obciążeniem będzie dla nas wszystkich No bo przecież nikt z nas nie lubi tych ograniczeń które są na masz nałożone a jedynym sposobem powtarzam ich przerwania jest powszechne powszechnego panie doktorze powiedział pan na początku że ta wielka improwizacja i to pospolite ruszenie są naszą specjalnością Ale każda nawet wielka improwizacja musi być minimalnie przygotowana pytanie czy my do tego czasu zdążymy się gotować się dzisiaj na konferencji prasowej usłyszeliśmy że no mamy już przez pierwszych Medyków czy też pierwsze zespoły która jest godziny się wziąć udział w tym w tym programie Kiedy pan patrzy na to jak w tym momencie jest obciążona służba zdrowia pytam o to czy będzie naturalne do zrealizowania to będzie realne ponieważ przygotowania do tego programu szczepień zaczęły się już kilka tygodni temu szczepionkę będziemy mieć tak naprawdę stycznia oczy pod koniec stycznia związku z tym myślę że do tego czasu się przygotujemy przy tym no obserwujemy pomimo ogromnego obciążenia poświęcenie pracowników systemu ochrony zdrowia i lekarzy i pielęgniarek i wszystkich pozostałych i myślę że to poświęcenie i poddanie pracy i pacjentom nimi tego czasu zwłaszcza że łatwiej się zmobilizować wiedząc że jesteśmy na tej ostatniej prostej wielki wysiłek będzie narodowy program szczepień przyniesie efekt tego tak Bardzo dziękuję panie doktorze bardzo często w kontekście epidemii koronawirusa pojawia się słowo wojna ważnym elementem tej wojny i całego programu szczepień mają być też zespoły wyjazdowe które będą szczepić na przykład w innych ośrodkach osoby która to wtedy nie będą potrzebować dzisiaj minister zdrowia mówił że każdy lekarz ma obowiązek świadczenia usług dojazdowych czy Panattoni martwi czy Pana zdaniem się uda No bo wiem że czasami już teraz lekarze mają problem z tym żeby na przykład do chorych pacjentów po prostu dojechać na pewno nie będzie łatwo musimy zadbać o to żeby zaszczepiony za najbardziej wrażliwe i najsłodsze w całym społeczeństwie czyli osoby starsze a także a może nawet przede wszystkim pensjonariusze zakładów opiekuńczo-leczniczych czy domu gdzie pojawili się zakażenia jest związane z ogromnym ryzykiem ciężkiego przebiegu dla tych osób dlatego wyobrażam sobie że że Wielki poświęcenie będziemy w stanie to zrobić bo no to to nie będzie praca etatowa myślę raczej żona będzie miała charakter rotacyjny że będziemy wykorzystywać ochotników na podobnej Na jakich działają w tej chwili szpitale tymczasowe które opierają się w większym stopniu na pracy ochotniczej Często zupełnie wykonującej panie doktorze to jest najsłabszym punktem tego programu szczepień co wzbudza pana niepokój jako lekarza i specjalisty gdy słabych punktów na pewno jest kilka Myślę że w momencie kiedy Rozpoczniemy ten program szczepień To się okaże co tak naprawdę jest największa przeszkodą a na Teneryfie panie doktorze co jestem najsłabszym punktem Pana zdaniem Szukaj żółtego Jaką będzie mieć przez szczepionkę no wiadomo że są szczepionki które wymagają przechowywania w bardzo niskiej temperaturze i to może być trudne Natomiast rzeczywiście dotarcie do wszystkich ludzi tych którzy sami nie będą dojść do gabinetów lekarzy rodzinnych myślę że to będzie Największym problemem Bo dystrybucja szczepionek do gabinetów lekarskich tam gdzie szczepienia i tak się odbywają będzie stosunkowo prosta nad Mercedes pole wyjazdowe to jest coś bezprecedensowe go i zawsze jest trudno zorganizować coś nie mając żadnego