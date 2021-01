Szczepionka na COVID-19. Kolejna grupa zawodowa może wskoczyć do etapu pierwszego

Osoby najstarsze, które są bardziej narażone i mają mniejszą odporność, powinny być szczepione w pierwszej kolejności w ramach pierwszego etapu podawania preparatu na COVID 19 - stwierdził w rozmowie z WP Tomasz Latos z PiS. Polityk zapewnił jednak, że rząd jest otwarty na "robienie korekt". - Chodzi o to, byśmy my wspólnie, solidarnie, podjęli najbardziej racjonalne decyzje - uznał. Zaznaczył, że na posiedzeniu komisji zdrowia pojawiła się kwestia wcześniejszych szczepień opiekunów domowych osób starszych. - To jako jeden z postulatów. Ich do przeanalizowania po tej komisji zapewne będzie więcej. Sprawa jest tak naprawdę dynamiczna - uznał.

Rozwiń