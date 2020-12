Szczepionka na COVID-19. Adam Niedzielski: myślę, że będzie w styczniu

- Myślę, że gdzieś w połowie stycznia te szczepionki mogą realnie przyjeżdżać do Polski. (...). To jest uzależnione m.in. od Europejskiej Komisji ds. Leków - powiedział w RMF FM minister zdrowia. Adam Niedzielski dodał, że pierwsze posiedzenie komisji w tej sprawie wyznaczono na 29 grudnia.

Według ministra zdrowia ferie zimowe to "ostatni akt odpowiedzialności przed szczepieniami". - To będzie kluczowe z punktu widzenia zarządzania pandemią. Najważniejszym celem nie jest przywracanie normalności w czasie ferii. Wolałbym, żeby to był powrót dzieci do szkół - dodał Adam Niedzielski.