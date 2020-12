Ferie zimowe 2021. Zobacz, jaka będzie pogoda

Ferie zimowe 2021. Jaka będzie pogoda?

Ferie zimowe 2021 w nowych warunkach

Po pierwsze - rząd zadecydował, że ferie zimowe będą w tym samym terminie dla wszystkich województwa. Do tej pory co roku było wyznaczane po 4 różne terminy ferii po to, by nie wszystkie szkoły miały przerwę w nauce w tym samym czasie, a na zimowiskach nie było tłumów. Teraz jest tylko jeden termin ferii zimowych, które rozpoczną się zaraz po okresie świątecznym i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 roku.