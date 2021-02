Szczepionka Johnson&Johnson skuteczna po jednej dawce? Ekspert tłumaczy

Piotr Rzymski ocenił wstępne wyniki badań klinicznych szczepionki Johnson & Johnson. Zdaniem eksperta są one "bardzo obiecujące". - Po pierwsze, wszystko wskazuje, że zupełnie wystarczające będzie podanie tylko jednej dawki preparatu, który można przechowywać w lodówce przez przynajmniej 3 miesiące. To wszystko duże ułatwienia logistyczne dla programu szczepień i większa wygoda dla szczepiących się osób - wyjaśnił w rozmowie z PAP.

Specjalista w dziedzinie biologii medycznej i badań naukowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaznaczył, że ogólna skuteczność preparatu Johnson&Johnson w przypadku objawowego przebiegu COVID-19 wynosi 66 proc. - To istotnie mniej niż w przypadku szczepionek mRNA produkcji BioNTech/Pfizer i Moderna, ale więcej w porównaniu do preparatu AstraZeneca - dodał Rzymski.

Szczepienia na COVID. Ekspert chwali szczepionkę Johnson&Johnson

Komentując preparat Rzymski stwierdził, iż "dobrą wiadomością jest to, że żadna z osób szczepionych, która uległa zakażeniu, nie wymagała hospitalizacji". - Poziom ochrony był porównywalny niezależnie od wieku oraz regionu geograficznego, gdzie badanie było prowadzone - dotyczy to także RPA, gdzie niemal wszystkie przypadki zakażenia były spowodowane tzw. afrykańskim wariantem. I to jest kolejna dobra wiadomość - wyjaśnił.