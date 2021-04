Szczepionka AstraZeneca. Doktor Cessak szczegółowo wyjaśnił wątpliwości

Wciąż sporo wątpliwości budzi szczepionka AstraZeneca. Specjaliści jednak przekonują, że nie ma się czego obawiać. - Wczoraj słyszeliśmy to bardzo stanowczo i wyraźnie. Europejska Agencja Leków wydała komunikat, w którym potwierdziła pozytywny profil bezpieczeństwa dla szczepionki - powiedział w programie "Newsroom" dr Grzegorz Cessak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Zapytany, co oznacza, że korzyści przewyższają zagrożenia, Cessak stwierdził, że badane przypadki zakrzepów krwi występowały niezwykle rzadko, a ryzyko zakrzepicy w samym przebiegu COVID jest większe niż to w wyniku szczepienia. Jeśli chodzi o skutki uboczne szczepionki AstraZeneca, gość programu podał, że Europejska Agencja Leków prowadziła analizę na przykładzie 62 przypadków zakrzepicy zatoki żylnej mózgu i około 25 przypadków zakrzepicy żył trzewnych. - Pamiętajmy, że ponad 25 milionów osób zostało zaszczepionych tym preparatem w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii - podkreślił. Dodał, że w Polsce na 1 200 000 dawek szczepionki tylko w jednym przypadku doszło do zgonu.

Rozwiń