Szczepionka AstraZeneca całkowicie bezpieczna? Dr Sutkowski udzielił wyczerpującej odpowiedzi

Szczepionka AstraZeneca budzi kontrowersje. Kilka państw zdecydowało się na zawieszenie szczepień preparatem. Czy słusznie? Na to pytanie w programie WP "Newsroom" odpowiedział dr Michał Sutkowski. - Decyzja tych państw jest przedwczesna. Nie lekceważymy żadnych objawów, ale związku przyczynowo-skutkowego między szczepieniem szczepionką AstraZeneca a zaburzeniami zakrzepowo-zatorowymi nie było - podkreślił ekspert. Dr Sutkowski nazwał też decyzję rządów Danii i Norwegii "kontrowersyjną". - Część państw takich jak Litwa czy Estonia, zdecydowało się na zawieszenie tylko danej partii szczepionki. To też trudna decyzja(…). Ta szczepionka nie ma dobrej prasy i to zupełnie niepotrzebnie. To dobry preparat. Dziewięć milionów Brytyjczyków się nią zaszczepiło i nie było żadnego powikłania - tłumaczył lekarz.

Rozwiń