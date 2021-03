Szczepienie w aptece? "Jest to brane pod uwagę"

Trwają szkolenia kwalifikacyjne pracowników medycznych z zasad wykonywania szczepień przeciw COVID-19. Wśród nich są farmaceuci, fizjoterapeuci i diagności laboratoryjni. - Jest to grupa około 50 tys. osób. Jest to dobre rozwiązanie, dlatego że wzmocnimy zespoły szczepienne i zwiększymy w ten sposób możliwość wszczepienia większej liczby osób - tłumaczyła w programie WP "Newsroom" Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Kiedy szkoleni medycy będą mogli rozpocząć podawanie szczepionki? - Mam nadzieję, że już do końca maja większość, a może wszyscy uzyskają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania szczepień przeciwko COVID-19 - podkreśliła, dodając, że pierwsze zabiegi odbędą się już w czerwcu. Prezes NRA odpowiedziała też na pytanie, czy wkrótce zaszczepić będzie można się w aptece. - Jest to brane pod uwagę. Apteki muszą być do tego odpowiednie przygotowane. Mam nadzieję, że legislacja ułatwi wykonywanie takich szczepień - zaznaczyła Piotrowska-Rutkowska.

