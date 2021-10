Szczepienie uczniów. Czarnek podał statystyki

- Spośród uczniów w wieku od 12. roku życia wzwyż, którzy mogą być zaszczepieni, około 35-36 proc. się zaszczepiło - powiedział w programie "Tłit" WP szef Ministerstwa Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Zapewnił, że jego resort prowadzi "program wspomagania dzieci i młodzieży", którzy przeszli COVID-19. Według ministra takie działania są obecnie realizowane w około 90 proc. placówek. - To jest właśnie po to, by wspomagać tych, którzy po koronawirusie czują się gorzej - oświadczył polityk. Czarnek przekazał też, że w związku z pandemią resort edukacji chce skierować większe środki na pomoc uczniom. - Zarezerwowaliśmy w budżecie państwa 700 mln złotych na rozwój pomocy psychologiczno-pedagogicznej - przekazał gość Patryka Michalskiego.