Szczepienie dzieci przeciw COVID-19. Nowe informacje z Europejskiej Agencji Leków

Amerykańska Agencja Żywności i Leków jeszcze w tym tygodniu ma wydać zgodę na użycie szczepionki Pfizer/BioNTech przeciwko COVID-19 u dzieci powyżej 12. roku życia. Kiedy podobnej decyzji możemy spodziewać się w Europie? - W tym tygodniu do Europejskiej Agencji Leków wpłynął wniosek o rozszerzenie zastosowania tej szczepionki u dzieci w tej grupie wiekowej. Badania w USA miały rewelacyjne wyniki, skuteczność była bardzo wysoka, bo bliska 100 procent. My teraz sprawdzamy wiarygodność wyników, czy one są na tyle obiecujące, że potwierdzają skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki wśród dzieci - mówił w programie "Newsroom WP" dr Grzegorz Cessak. Prezes URPL oraz członek Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków ocenił, że gremium w połowie czerwca może wydać decyzję o dopuszczeniu szczepionki przeciw COVID-19 w młodszych grupach wiekowych.

