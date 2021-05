Szczepienie dzieci na COVID-19. Prof. Horban przyjął pomysł dziennikarza WP

W ubiegłym tygodniu Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdziła wniosek o rozszerzenie stosowania szczepionki Pfizer/BioNTech na dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Prof. Andrzej Horban, który był gościem programu "Newsroom" WP przyznał, że w najbliższych dniach możemy spodziewać się "zielonego światła" z rządu w tej sprawie. - Pierwsze dzieci mogą być zaszczepione w każdej chwili, bo istniejący system punktów szczepień pozwala dołączyć każdą grupę, która jest potencjalnym kandydatem do szczepienia. (…) Jeśli rodzice dbają o swoje dzieci - ale też zdrowie babć i dziadków - to powinni je zaszczepić. (…) Będzie to można zrobić w momencie, jak tylko pojawi się zielone światło od pełnomocnika ds. szczepień Michała Dworczyka, który już tylko czeka na to, aby je włączyć (do programu) - powiedział Horban. Profesor uznał także pomysł prowadzącego "Newsroom" WP Patrycjusza Wyżgi, aby szczepić dzieci w szkołach, za "bardzo rozsądny". - Szczęśliwie wróciły już do szkoły i być może uda się to zorganizować. To jest realne - stwierdził Horban.