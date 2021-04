Szczepienia w Rzeszowie. Tak wyglądała poczekalnia

Przed Wielkanocą w Rzeszowie pojawiło się zamieszanie w związku ze szczepieniami. Jak informował m.in. poseł Dariusz Joński, mógł tam zaszczepić się każdy bez względu na wiek. Na filmie widać poczekalnię w CM Medyk. Pacjenci siedzą z wypełnionymi ankietami, które według rozmówców Wirtualnej Polski nie były rzetelnie sprawdzane. Placówka opublikowała oświadczenie, w którym czytamy m.in.: "Ponieważ coraz bardziej brakuje nam w województwie chętnych 60+, zrobiliśmy też zapisy na piątek i sobotę dla osób 55+, po to, aby szczepionka nie zalegała na święta, podczas gdy wokół pandemia, a śmiertelność w województwie duża”. - Jeżeli wśród zaszczepionych osób znalazły się osoby poniżej 60 r.ż., a nieuprawnione jednocześnie na innej podstawie, wynikało to wyłącznie z troski o wykorzystanie wszystkich rozmrożonych szczepionek i niedopuszczenia do ewentualnej utylizacji – oświadczył Stanisław Mazur, prezes Centrum Medycznego Medyk.

