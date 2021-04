Szczepienia w Rzeszowie. Spora rozbieżność w liczbie szczepionek

Rozbieżności w dostawie szczepionek?

- Placówka zgłaszając się do Narodowego Programu Szczepień zadeklarowała możliwość ok. 25 tysięcy szczepień tygodniowo. Dla porównania Szpital Narodowy znajdujący się na Stadionie Narodowym deklarował mniej, bo ok. 15 tysięcy. Medyk ma dużą sieć, sporo pracowników. I obejmują szczepieniami całe województwo, nie tylko Rzeszów - dodaje nasz rozmówca.

Szczepionka AstraZeneca znów w ogniu krytyki. Jasne stanowisko Ministerstwa Zdrowia

- Około... Koło jest duże... My nie skupiamy się na liczeniu, ale na szczepieniach. Prawdopodobnie 20, 30 tysięcy dawek mamy teraz w zapasie. To nie jest żadna rozbieżność, która by wynikała z faktów. Powiedziałem, że około... Po pierwsze jestem lekarzem i skupiam się na byciu lekarzem, a nie na statystykach. Jak pan mnie zaskakuje, to podaję panu orientacyjnie dane. Dzisiaj bym powiedział, że tych szczepień wykonaliśmy 110-120 tysięcy. Co do reszty, to szczepionki mamy i najprawdopodobniej nam zalegają. Nie jestem ekonomistą, jestem lekarzem. Najważniejsze, że spośród szczepionek nic nie utylizujemy - mówi Wirtualnej Polsce prezes Stanisław Mazur.