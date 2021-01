Szczepienia przeciwko COVID-19. Rząd prosi szpitale i przychodnie o przełożenie terminów

Szczepienia przeciwko COVID-19. Rząd wysyła pisma do szpitali i przychodni

Szpitale węzłowe z punktami szczepień miały otrzymać od rządu dokumenty z takim komunikatem: "Z uwagi na ograniczenie dostaw szczepionek przez Pfizer uprzejmie proszę o usunięcie do jutra (20.01) do godz. 12.00 z systemu e-rejestracji wszystkich wolnych terminów w państwa grafikach w pierwszych dwóch tygodniach szczepień populacyjnych tj. za okres 25.01-7.02".

Do dokumentów, które wskazują na to, że rząd prosi szpitale i przychodnie o przełożenie terminów szczepień, dotarł Onet. Placówki medyczne takie pisma miały otrzymać 19 stycznia od Ministerstwa Zdrowia i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czyli trzy dni przed rozpoczęciem zapisów na szczepienia przeciwko COVID-19 dla kolejnej grupy seniorów.

Kolejne pismo miało zostać wysłane przez rząd do przychodni. To w nim KPRM informuje, że "z uwagi na ograniczenie dostaw szczepionek przez firmę Pfizer oraz duże zainteresowanie szczepieniami", przychodnie nie powinny rejestrować do 21 lutego nowych pacjentów, jeżeli liczba dziennych wizyt przekroczyła 30.

Rząd zaznacza w komunikacie, że jeżeli do Polski zostaną dostarczone kolejne dostawy szczepionek, placówki medyczne zostaną o tym natychmiast poinformowane. Do pism wysłanych przez rząd odniósł się anonimowo jeden z pracowników mazowieckich szpitali.

- To powoduje jeszcze większy chaos i bałagan niż był do tej pory. Nie zostały zaszczepione jeszcze wszystkie osoby z etapu 0, a od poniedziałku mamy teoretycznie - podkreślam, teoretycznie - szczepić osoby z kolejnej grupy. To będzie bardzo trudne ze względu na ograniczenie liczby szczepień do 30 tygodniowo - mówił w rozmowie z Onetem pracownik szpitala.