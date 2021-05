Premier Morawiecki: Jesteśmy na ostatniej prostej. Ale musi zostać spełniony warunek

Rząd ujawnił w piątek szczegóły kampanii profrekwencyjnej, w której udział zadeklarowali sportowcy. - Jeśli solidarnie przystąpimy do programu szczepień, to będzie to ostatnia prosta. Może długa, może trwająca jeszcze kilka tygodni, ale ostatnia w tej walce z wirusem - mówił premier Mateusz Morawiecki.