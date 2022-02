Szczepienia poniżej 5 lat? Lekarz o ślepej próbie

Coraz częściej ze szpitali docierają informację o ciężkich przypadkach COVID-19 wśród najmłodszych dzieci. W związku z tym pojawia się pytanie, kiedy można liczyć na decyzję o dopuszczeniu do szczepień przeciwko koronawirusowi dzieci poniżej 5. roku życia. Na ten temat rozmawialiśmy z doktorem Łukaszem Durajskim, autorem bloga "Doktorek Radzi". Jak podkreślił, sam oczekuje na wyniki badań w tej sprawie, ponieważ jego synowi byli w grupie badawczej. - 19 lutego ma być już odkodowanie tych preparatów, bo to jest podwójnie ślepa próba, także nie wiemy, czy otrzymaliśmy szczepionkę czy placebo - przekazał. - Wówczas dopiero będzie można mówić o takim pełnym ujawnieniu danych - dodał. Durajski wyraził nadzieję, że do końca lutego pojawią się również wyniki badań koncerny Pfizer w tej sprawie, co pozwoli rozpocząć dalsze prace nad dopuszczeniem szczepionek dla najmłodszej grupy pacjentów. - Myślę że niebawem wniosek będzie składany do Europejskiej Agencji Leków - powiedział.