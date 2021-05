Szczepienia. Od dziś zmiany dla niepełnosprawnych

Z pierwszeństwa może skorzystać osoba niepełnosprawna, ale też jej opiekun, z którym zgłosiła się do placówki. Dokładną mapę punktów szczepień można znaleźć na stronie Narodowego Programu Szczepień.

Trzecie rozwiązanie to mobilne punkty szczepień. Jest to wariant dedykowany zwłaszcza dla tych niepełnosprawnych, którzy nie mogą sami stawić się po dawkę. Po wcześniejszym umówieniu, mobilny zespół złożony z ratowników medycznych czy pielęgniarek przyjedzie do miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej wraz z jednodawkowym preparatem firmy Johnson & Johnson.