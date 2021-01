Szczepienia na COVID. Strażnicy miejscy w 1. grupie? Rafał Trzaskowski o wniosku MSWiA

"Wczoraj MSWiA wystąpiło do Ministerstwa Zdrowia o uwzględnienie strażników miejskich i gminnych w pierwszej grupie Narodowego Programu Szczepień" - poinformował na Twitterze wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. - Doceniam. To był nasz postulat od wielu tygodni. Jeśli rzeczywiście rząd się do tego przychyli, to znaczy, że wracamy do sytuacji, która była uzgodniona. A w momencie, kiedy uzgadniamy ze sobą pewne decyzje, a potem one są wcielane w życie, to można tylko i wyłącznie wyrazić swoją satysfakcję - komentował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w programie "Tłit".

