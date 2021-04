Szczepienia na COVID. "Pacjenci wyładowują emocje i frustracje"

Szczepienia na COVID wywołują dużo emocji, a swoje niezadowolenie pacjenci wyrażają również wobec lekarzy rodzinnych. - Ta irytacja nie trwa od wczoraj - powiedziała w programie "Newsroom WP" prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, krajowa konsultant ds. medycyny rodzinnej. - Pacjenci swoje emocje, swój żal, że jest mało szczepionek, że nie otrzymali terminu, że to nie ta szczepionka, wyładowują w rejestracji w punkcie szczepień na personelu - mówiła w rozmowie z Patrycjuszem Wyżgą. Zaznaczyła, że pracownicy przychodni przyzwyczaili się już do takich zachowań, ale w ostatnich tygodniach napięcie jest coraz większe. - Pacjenci zmęczeni są pandemią i jest dużo bardziej nerwowo. Z pewnością jest dużo więcej złych emocji - dodała prof. Agnieszka Mastalerz-Migas. Odnosząc się do niejasności ws. zapisów na szczepienia, lekarka oceniła, że mogło dojść do błędu systemu informatycznego.

